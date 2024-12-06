مطار زايد الدولي في أبوظبي يتوج بلقب “أجمل مطار في العالم”

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توّج مطار زايد الدولي، بلقب “أجمل مطار في العالم” من جوائز “بري فرساي” للهندسة المعمارية والتصميم، تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّه تم الإعلان عن هذا التكريم “خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو في باريس”.

وأشارت إلى أنّ الفوز بلقب “أجمل مطار بالعالم من جوائز بري فيرساي المرموقة” من شأنه أنّ “يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة”.

وأوضحت أنّ “هذا الفوز يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار”.

ويمتد المطار على “مساحة 742 ألف متر مربع، مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة و79 طائرة في الوقت ذاته”.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، بهذه المناسبة، إن “مطار زايد الدولي يجسد رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الطيران، حيث يتجلى الطموح والابتكار في تصميمه، والتزامه بتعزيز تجارب السفر عبر المطارات”، على ما ذكرت الوكالة.

وقالت الوكالة الإماراتية إنّ” المطار قدّم خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 أيلول/سبتمبر”.

هت