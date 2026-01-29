The Swiss voice in the world since 1935
معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي (مصادر دبلوماسية وأمنية)

تدور معارك منذ أيام بين الجيش الاتحادي الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي، هي الأولى منذ انتهاء حرب دامية دارت في 2022 في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، على ما أفاد مصدران دبلوماسي وأمني الخميس وكالة فرانس برس، مع الإشارة إلى تعليق كل الرحلات الجوية إلى تيغراي.

وقال المصدران العاملان في إثيوبيا لوكالة فرانس برس طالبين عدم كشف هويتهما إن معارك دارت في تسملت بغرب تيغراي، وهي منطقة تطالب بها أيضا قوات من إقليم أمهرة المجاور. 

وذكرا أن الخطوط الجوية الإثيوبية، الوحيدة التي تسيّر طائرات إلى تيغراي، علقت الرحلات إلى الإقليم.

ووقعت اشتباكات مباشرة بين الجيش الاتحادي وقوات تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في منطقة عفار المجاورة.

وتزيد هذه التوترات من خطر استئناف المعارك بعد حرب دامية بين الجيش وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وقتل في هذه الحرب 600 ألف شخص على لأقل، وفقا للاتحاد الإفريقي، وهي تقديرات يعتبرها الخبراء أدنى من الواقع.

