The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مفوضية حقوق الإنسان: إصابة 47 شخصا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن 47 شخصا أصيبوا في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية يوم الثلاثاء في مواقع توزيع في قطاع غزة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال أجيث سونغاي مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في جنيف نقلا عن معلومات من شركاء على الأرض “أصيب 47 شخصا جراء إطلاق نار”، مضيفا أن مطلق النار كان الجيش الإسرائيلي.

ولم تتمكن المفوضية من تحديد موقع إصابة الأشخاص.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية