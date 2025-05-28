مفوضية حقوق الإنسان: إصابة 47 شخصا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية بغزة

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جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن 47 شخصا أصيبوا في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية يوم الثلاثاء في مواقع توزيع في قطاع غزة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال أجيث سونغاي مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في جنيف نقلا عن معلومات من شركاء على الأرض “أصيب 47 شخصا جراء إطلاق نار”، مضيفا أن مطلق النار كان الجيش الإسرائيلي.

ولم تتمكن المفوضية من تحديد موقع إصابة الأشخاص.