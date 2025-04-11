مفوضية حقوق الإنسان: سلوك إسرائيل في غزة يهدد وجود الفلسطينيين

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جنيف (رويترز) – حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة من أن أفعال إسرائيل في غزة تهدد بشكل متزايد وجود الفلسطينيين كمجموعة.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف “في ضوء التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، نشعر بقلق بالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية تتناقض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة”.