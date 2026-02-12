مفوض أوروبي في الجزائر لتسريع تسلُّم الغاز

afp_tickers

2دقائق

زار المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغنسن الجزائر العاصمة الخميس لتسريع تسليم الغاز الجزائري إلى الاتحاد الأوروبي الساعي إلى تنويع شراكاته لتعويض الحظر التدريجي المفروض على الغاز الروسي.

وأكد المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي مع مسؤولين جزائريين “يأتي هذا الاجتماع في وقته تماما، إذ إننا بصدد تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي”.

وأضاف “تعد الجزائر شريكا مهما جدا في مجال الغاز، وستزداد أهميتها مع مرور الوقت”.

ولحرمان موسكو من عائدات طائلة تمول حربها في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على منع استيراد الغاز الروسي بحلول خريف العام 2027 على أبعد تقدير.

وتبحث أوروبا عن مصادر إمداد جديدة، وتخشى الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة والذي لجأت إليه بشكل كبير لتعويض توقف مشترياتها من روسيا.

وقال دان يورغنسن مؤخرا “هناك قلق متزايد أشاركه، بشأن خطر استبدال تبعية بأخرى”.

وأشار المفوض الأوروبي إلى الأزمة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند والتي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن شركاء آخرين لا سيما في مجال الطاقة.

وأوضح أن بروكسل تجري محادثات مع كندا وقطر وشمال إفريقيا بشأن الغاز الطبيعي المسال الذي ينقل بحرا ويفرغ في الموانئ ويعاد تحويله إلى غاز، ثم يضخ في الشبكة الأوروبية.

وفي الربع الثالث من العام 2025 شكل الغاز الطبيعي المسال الأميركي 60% من واردات أوروبا على هذا الصعيد، مقارنة بـ 24% في بداية العام 2021.

وبعد روسيا (12,7%)، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة (7,7%)، تليها قطر (6%).

وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، اذ مثلت وارداتها 14,6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بعد النروج (51,8%)، وذلك في الربع الثالث من العام 2025.

أدس/س ح/ب ق