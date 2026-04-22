مقتل الصحافية آمال خليل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

قُتلت الصحافية اللبنانية آمال خليل الأربعاء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان حيث تواصل اسرائيل شن ضربات رغم سريان هدنة تعتزم بيروت أن تطلب تمديدها لمدة شهر في جولة محادثات مقررة الخميس مع إسرائيل في واشنطن.

وبدأ منذ الجمعة سريان وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إٍسرائيل وحزب الله بعد حرب استمرت ستة أسابيع. وأعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، هو الأول بين البلدين منذ عقود.

وبعد ساعات من عمليات البحث، أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان أن فرقه تمكنت “من انتشال جثمان الشهيدة الصحافية آمال خليل، التي استشهدت جرّاء غارة معادية استهدفت منزلا في بلدة الطيري”.

وقالت “استشهدت مراسلة الأخبار في جنوب لبنان الزميلة آمال خليل بعد ملاحقة طائرات جيش العدو لها، واستهدافها بعدد من الغارات التي أصابت سيارتها أولا، ثم البيت الذي لجأت إليه، في استهداف واضح للصحافة والصحافيين في لبنان”.

ونعى وزير الاعلام اللبناني بول مرقص خليل، معتبرا أن “استهداف الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري ما أدّى إلى مقتل شخصين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية التي قالت إن الصحافيتين اللتين كانتا قريبتين من الغارة، حوصرتا في المكان.

وأكّد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة بعد رصد “مخربين” من حزب الله عبروا “خط الدفاع الأمامي”، مشيرا إلى “تقارير عن إصابة صحافيتين”.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لجأت إليه الصحافيتان بعد الغارة الأولى، متهمة الجيش الاسرائيلي بإطلاق “قنبلة صوتية” على سيارة اسعاف ما أعاق انتشال الصحافية في اللحظات الأولى للغارة.

ولم يتمكن الإسعاف من الوصول إليها إلا بعد ساعات عدّة من حصول الغارة، واتصالات مع آلية وقف إطلاق النار لعام 2024 وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.

– “تمديد الهدنة” –

ومن المقرر أن يعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الخميس، وفق ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر رسمي لبناني الأربعاء فرانس برس، من دون كشف هويته، بأن “لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها والالتزام بوقف إطلاق النار”.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء أن “الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار”.

وأضاف، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة، “لن أوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا”، موضحا أن “المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية”.

في إسرائيل، دعا وزير الخارجية جدعون ساعر لبنان الأربعاء إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله.

وقال في كلمة أمام دبلوماسيين خلال فعالية لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل “غدا ستُستأنف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن العاصمة، أدعو الحكومة اللبنانية إلى أن نتعاون ضد دولة الإرهاب التي بناها حزب الله على أراضيكم”.

وأضاف “هذا التعاون مطلوب من جانبكم أكثر مما هو مطلوب منا. إنه يتطلب وضوحا أخلاقيا وشجاعة في المجازفة. لكن لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل من السلام لكم ولنا”.

– “خرق وقف إطلاق النار” –

ويتبادل حزب الله والدولة العبرية الاتهامات بخرق الهدنة.

وتنفّذ إسرائيل غارات تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله يعدّون ل”هجمات إرهابية” ضدها، وتوقع قتلى بانتظام. وتواصل تنفيذ عمليات تفجير وهدم في قرى حدودية وتمنع سكان عشرات القرى من العودة اليها.

في المقابل، يعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية واستهداف شمال إسرائيل ردّا على ما يعتبره خروقا لوقف النار.

وبحسب نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، تحتفظ إسرائيل ب”حق الدفاع عن النفس” في مواجهة عمليات تجري أو يخطط لها ضدها.

كما ينص على أن تقوم الحكومة اللبنانية “بدعم دولي” بنزع سلاح حزب الله.

وأفادت الوزارة عن قتيلين بغارة اسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع، بعدما كانت الوكالة أفادت بمقتل شخص في وقت سابق.

وأسفرت الحرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل التي بدأت في الثاني من آذار/مارس، عن مقتل 2454 شخصا ونزوح أكثر من مليون خصوصا من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأحصى المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان الأربعاء تضرّر وتدمير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال ستة أسابيع من الحرب.

وأفاد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله وكالة فرانس برس، بأنه “بحدود 46 يوما (من الحرب)، هناك 17,756 وحدة سكنية مدمرة و32,668 وحدة سكنية متضررة”.

