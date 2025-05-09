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مقتل تسعة في انهيار مبنى سكني بمدينة فاس المغربية

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الرباط (رويترز) – قالت مصادر مغربية رسمية يوم الجمعة إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار مبنى سكني مساء يوم الخميس في مدينة فاس الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي الرباط، مضيفة أن سبعة آخرين أصيبوا.

وذكر بيان للسلطات المحلية بمدينة فاس أن السلطات “اتخذت كافة التدابير اللازمة” كإجراءات السلامة، وتواصل “عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين آخرين”.

وأضافت أن البناية كانت ضمن الأبنية الآيلة للسقوط، “وكانت موضوع أوامر بالإخلاء”.

ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية