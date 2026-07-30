مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة من عائلة واحدة في قصف روسي على أوكرانيا

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قُتل ستة أفراد من عائلة واحدة تقيم قرب كريفي ريغ وقضى شخص في كييف وآخر في بولتافا، جراء ضربات روسية ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تعرّض بلاده لضربة روسية كبرى.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريغ أولكسندر فيلكول عبر تلغرام “في قرية على مشارف كريفي ريغ، أصاب صاروخ بالستي من طراز إسكندر-إم، أُطلق من فورونيج، منزلا خاصا تسكنه عائلة كبيرة، ما أسفر عن مقتل فتاتين تبلغان 5 و 12 عاما، وأربعة بالغين”.

وأضاف “أُصيب ثمانية أشخاص آخرون، بينهم طفلان هما صبيان يبلغان 6 و15 عاما”.

وفي العاصمة، “تأكدت وفاة شخص واحد”، على ما أعلنت الإدارة العسكرية لكييف عبر تلغرام. وأفادت السلطات لاحقا بإصابة شخصين في العاصمة.

وأُصيب خمسة أشخاص، بينهم قاصر وامرأتان في حي بروفاري بمنطقة كييف.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو كتب عبر تلغرام إنّ “العدو يهاجم العاصمة بأسلحة بالستية. ولا يزال خطر وقوع هجمات إضافية قائما. ابقوا في الملاجئ!”.

وأفاد بوقوع حرائق في أحياء عدة في المدينة.

وسُمع في العاصمة خلال الليل عدد من الانفجارات عقب إطلاق صفارات الإنذار من غارات .

وفي بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا، أطلقت مسيرة غارة على مقر شركة خاصة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، بحسب السلطات العسكرية.

وأُصيب خمسة أشخاص على الأقل في لفيف بغرب أوكرانيا، حيث أفادت البلدية أيضا بوجود أشخاص تحت أنقاض مبنى.

– تحذير زيلينسكي –

وأتت هذه الهجمات الليلية عقب تحذير زيلينسكي مساء الأربعاء، من “احتمال كبير” بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق خلال الليل.

وكتب عبر اكس “أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة”، داعيا السكان إلى الاحتماء.

وطالب مجدّدا الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.

وكثّفت روسيا في الأسابيع الأخيرة ضرباتها الصاروخية الباليستية، وهي صواريخ لا تستطيع اعتراضها سوى منظومات باتريوت الأميركية.

وتعاني أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية، تفاقم منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وكان زيلينسكي بحث الثلاثاء في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب إمكان إنتاج أوكرانيا لصواريخ باتريوت الاعتراضية، وذلك بعدما أبدى ترامب في مطلع تموز/يوليو، استعدادا للسماح لكييف بتصنيع هذه الصواريخ على أراضيها.

تواصل روسيا شنّ غارات يومية على أوكرانيا، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لم يُفضِ حتى الآن إلى حل دبلوماسي.

بور-امب/رك/ب ح