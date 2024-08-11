مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارة لمسيّرة في شرق سوريا (المرصد)

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قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران الأحد في ضربة شنتها طائرة مسيرة لم يتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من تحديد هويتها في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.

وقال المرصد “قتل خمسة عناصر موالين لإيران وأصيب آخرون بجروح بعضها خطير”.

وأفاد المرصد بأن الاستهداف نفذته “طائرة مسيّرة مجهولة على سيارة عسكرية كانوا يستقلونها (…) قرب الحدود السورية – العراقية”.

وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية. وسبق أن تعرضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما تبنته واشنطن وأخرى نُسبت إلى إسرائيل.

وفي حزيران/يونيو، قتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في غارة جوية على شرق سوريا قرب الحدود العراقية وفق ما أفاد المرصد آنذاك.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادراً ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. واعلن التحالف الدولي مراراً تنفيذه ضربات ضد مقاتلين موالين لطهران.

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

آية/مون/ب ق