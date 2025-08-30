مقتل رئيس حكومة الحوثيين في غارة إسرائيلية

(رويترز) – قالت وكالة الأنباء التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية يوم السبت، نقلا عن بيان لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، إن رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء قتلوا في غارة جوية على العاصمة صنعاء.

وأضاف البيان أن عددا آخر من الجرحى سقطوا في هذه الغارة التي وقعت يوم الخميس، دون تقديم تفاصيل.

ولم يوضح بيان المشاط ما إذا كان وزير الدفاع من بين القتلى.

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إن الغارة استهدفت رئيس أركان الجماعة المتحالفة مع إيران ووزير الدفاع ومسؤولين كبارا آخرين وإنها تتحقق من النتائج.

وتولى الرهوي رئاسة الوزراء قبل عام تقريبا، لكن الرئيس الفعلي للحكومة هو نائبه محمد مفتاح الذي تم تكليفه اليوم السبت بالقيام بمهام رئيس الوزراء.

وكان يُنظر إلى الرهوي إلى حد كبير على أنه مجرد واجهة وأنه بعيد عن الدائرة الداخلية للقيادة الحوثية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت مجمعا في منطقة صنعاء حيث تجمعت شخصيات حوثية بارزة، واصفا الهجوم بأنه “عملية معقدة” تمت بفضل جمع معلومات مخابراتية وتفوق جوي.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية يوم الخميس إن الأهداف كانت مواقع مختلفة تجمع فيها عدد كبير من كبار المسؤولين الحوثيين لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

(تغطية صحفية محمد الغباري من عدن وإيناس العشري وأحمد طلبة من القاهرة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)