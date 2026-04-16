مقتل رجل أعمال فرنسي مدان بجريمة في تل أبيب بالرصاص قرب باريس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل رجل أعمال فرنسي مدان بالاحتيال وقتل شابة إسرائيلية بسيارة في تل أبيب عام 2011، بالرصاص الخميس في ضاحية راقية لباريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على ملف القضية.

وقُتل إريك روبيك (51 عاما) في حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا (07,30 ت غ)، بالرصاص على يد رجلين يعتمران خوذتين ويستقلان دراجة نارية في مدينة نويي-سور-سين، كما أشار المصدر.

تصدر روبيك عناوين الصحف وأثار توترا في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية بسبب قتله، وهو ثمل أثناء قيادته سيارة دفع رباعي، إسرائيلية تبلغ 25 عاما تدعى لي زيتوني، في 16 أيلول/سبتمبر 2011، قبل أن يفرّ عائدا إلى فرنسا التي لا تسلّم مواطنيها إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وحُكم عليه في هذه القضية في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2014 بالسجن النافذ خمس سنوات بتهمة القتل غير العمد المشدد. كما حُكم على كلود خياط الذي كان يرافقه في السيارة، بالسجن 15 شهرا.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، وفي إطار عملية احتيال دولية واسعة النطاق بقيمة مليون يورو تعلقت بشراء سيارات عبر شركات وهمية، حُكم على روبيك بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ بالكامل وفترة مراقبة لمدة عامين، مع إلزامه بالعمل ودفع المبالغ المستحقة للدولة وتعويض الضحايا.

سم-سك/ح س/كام

