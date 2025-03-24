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مقتل شخص في هجوم في شمال إسرائيل (جهاز الإسعاف)

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أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي الإثنين مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم عند مفترق طرق في شمال إسرائيل فيما أكدت الشرطة “تحييد” المنفذ. 

ويعتبر هذا الهجوم الذي قال جهاز إسعاف نجمة داوود الحمراء إنه تضمن “دهسا وطعنا وإطلاق نار” الأول منذ استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس الحالي. 

وقال المتحدث باسم الشرطة “أطلق إرهابي النار على مدنيين وتم تحييده على الفور من قبل عناصر الشرطة الذين تواجدوا في الموقع”.

وأضافت في بيان لاحق أن وحدة من الشرطة كانت في طريقها إلى أحد التدريبات رصدت المنفذ قبل أن يقوم عناصرها “بتحييده”.

 ووقع الهجوم بالقرب من مدينة يوكنعام جنوب شرق مدينة حيفا الساحلية في شمال إسرائيل.

وبحسب جهاز الإسعاف نجمة داوود الحمراء فإن هجوم إطلاق النار تسبب بمقتل رجل مسن (75 عاما) بالإضافة إلى إصابة ثانية “خطرة”. 

وقال أحد المسعفين في نجمة داوود الحمراء في بيان “رأينا رجلا يبلغ من العمر نحو 70 عاما وآخر في العشرينيات من عمره قرب محطة الحافلات، كانا كلاهما يعانيان من إصابات خطرة”. 

وأشار المسعف إلى أنه تم إعلان وفاة المسن في موقع الهجوم. 

وأضاف “قدمت فرق أخرى من نجمة داوود الحمراء الإسعاف للشاب العشريني وتم نقله بشكل طارئ إلى المستشفى … في حالة خطرة وغير مستقرة”. 

دمس/ها/غ ر

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