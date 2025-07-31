مقتل فلسطيني في هجوم لمستوطنين على بلدة في وسط الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس مقتل فلسطيني “اختناقا” في هجوم للمستوطنين على بلدة سلواد قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة في بيان عن “استشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (40 عاما) جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين لمنازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد، فجر اليوم الخميس”.

وفي البلدة حيث رصدت لقطات لفرانس برس مركبات محترقة وآثار ألسنة لهب على جدران عدة منازل، تداول الأهالي نفس الرواية.

وقال رأفت حامد وهو صاحب منزل هاجمه مستوطنون بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس إنه سمع ضجيجا حول بيته، فنظر من الشباك ورأى شخصين ظن بداية أنهما لصّان.

وأضاف “استدرت حول المنزل فوجدت المركبة محترقة”، مشيرا إلى مركبة كانت متوقفة أمام منزله.

وبحسب حامد، حرق المستوطنون الذي هاجموا البلدة عند انسحابهم مركبتين و”استشهد الشاب”، مؤكدا أنهم “حرقوا لجيراننا مركبتين” أيضا.

وأشار إلى أن المستوطنين الذين هاجموا القرية “من بؤرة استيطانية واحدة، تضعهم السيارة في مكان فيحرقون ما يستطيعون ويهربون”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي ردا على استفسارات فرانس برس إن قواته التي وصلت إلى الموقع “لم تتمكن من تحديد المشتبه بهم الذين أشعلوا النيران”، لكن “تم فتح تحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية”.

وأضاف الجيش أنه على علم بمقتل الفلسطيني، مشيرا إلى أنه “قدم طلبا للسلطات الفلسطينية للحصول على نتائج التشريح”.

تقع سلواد وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وتحيط بها المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومن بينها بؤر استيطانية عشوائية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه.

وتتعرض قرى وبلدات فلسطينية عدة في الضفة الغربية لهجمات مكثفة من مستوطنين في الأشهر الأخيرة، تشمل إطلاق النار وحرق ممتلكات بينها مركبات ومحاصيل زراعية.

من جهته، قال مركز الإعلام الحكومي في رام الله في منشور على منصة إكس إن الهجوم تم “تحت حماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأرفق المنشور بصورة تظهر فيها مركبة تشتعل ونجمة سداسية رسمت على جدار قريب.

وارتفع منسوب ووتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 966 فلسطينيا، بينهم مسلحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الاسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليًا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وتوثّق الأمم المتحدة أعمال العنف المتكررة التي يرتكبها عدد من المستوطنين البالغ تعدادهم نحو نصف مليون نسمة في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ما لا يقل عن 27 هجوما لمستوطنين ضد فلسطينيين بين الأول والسابع من تموز/يوليو، وذلك بحسب تقرير صدر في العاشر من الشهر.

وقُتل خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو الحالي ثلاثة أشخاص في تلك الهجمات كما تم تدمير آبار مياه وفق ما أفادت السلطة الفلسطينية.

بور-ها/ح س