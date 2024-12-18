مقتل 12 فلسطينيا في غارات جوية في قطاع غزة (الدفاع المدني)

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أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن 12 فلسطينيا قتلوا في قصف جوي إسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء، بينهم عشرة سقطوا في ضربة جوية استهدفت منزلا يؤوي عشرات النازحين في شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن 10 أشخاص قتلوا “فجر اليوم جراء قصف الاحتلال منزل لعائلة الداعور، يؤوي عشرات النازحين في بيت لاهيا” في شمال القطاع.

وأوضح أن بين القتلى عددا من الأطفال مشيرا إلى أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا أصاب المنزل المكون من عدة طبقات، ما أدى إلى تدميره.

كذلك أشار بصل إلى مقتل طفل وإصابة “عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال فجر اليوم منزلا للمواطن سامح الهسي في منطقة النزلة في بلدة جباليا”.

من جهة أخرى قتلت “هناء محمد منصور (32 عاما) وأصيب 5 آخرون بينهم طفلان وامرأة جراء قصف من الطيران الحربي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي” غرب خان يونس، على ما أكد بصل.

وقال بصل “ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو الجبين قرب مستشفى كمال عدوان” مبيّنا أنه “لا أحد يستطيع الوصول إليهم بسبب توغل الدبابات ومواصلة اطلاق النار”.

ووصف مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية الوضع في المستشفى بأنه “كارثي”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “استهدف عددا من المنازل في محيط المستشفى أثناء توغل جيش الاحتلال مدعوما بعدد من الآليات والجرافات فجر اليوم وسط اطلاق نار وقذائف مدفعية في محيط المستشفى، ثم جرفت كافة الشوارع ومنازل المواطنين”.

من جهة ثانية ذكر بيان أصدره مستشفى “العودة” في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا أن الجيش الإسرائيلي “قام صباح اليوم بتفجير روبوت بجوار المستشفى ما أدى لوقوع عدد من الإصابات في الطواقم الطبية والمرضى وأضرار في جميع مرافق وأقسام المستشفى”.

ومنذ أكثر من شهرين يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة شمال القطاع التي تضم مخيم وبلدة جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا.

ع ز/غ ر