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مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية ليلا على قطاع غزة وفق الدفاع المدني

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قتل 14 شخصا بينهم عدد من الأطفال في غارات نفّذها الطيران الإسرائيلي بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “تمّ نقل 14 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء”، مشيرا الى أن بينهم خمسة قتلى  في مدينة غزة وتسعة آخرين في خان يونس في جنوب القطاع، “جراء غارات جوية عنيفة نفّذها منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم طيران الاحتلال”.

وأوضح بصل أن بين القتلى “محمد انشاصي وزوجته أنغام وأطفالهما الثلاثة” الذين قتلوا في خيمة في غرب خان يونس.

وأشار بصل إلى أن عدد الغارات بلغ عشرين، والى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف ليلا المناطق الشرقية من خان يونس وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

واضطر آلاف الفلسطينيين الإثنين الى النزوح من بيت حانون وبيت لاهيا بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي طالب سكان البلدتين بإخلائهما. 

وقال الجيش في رسائل نصية وصلت إلى عدد من السكان عبر الهاتف “هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة”، مشيرا الى أن “المنظمات الإرهابية عادت لتطلق قذائفها الصاروخية” من المنطقة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أنها أطلقت مساء الإثنين “رشقة صواريخ ردا على جرائم العدو الصهيوني” باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لحدود قطاع غزة.

ع ز/رض

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