مقتل 17 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بغزة بحسب الدفاع المدني

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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 17 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي السبت، عدد منهم قرب مركزين للمساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس “نقل إلى المستشفيات 12 شهيدا وعشرات المصابين بنيران وغارات قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 8 شهداء من منتظري المساعدات”.

ولفت بصل الى نقل “5 شهداء و15 مصابا” إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اثر إطلاق القوات الاسرائيلية النار في اتجاههم، حيث كانوا يتجمعون على طريق صلاح الدين الرئيسي قرب محور نتساريم قرب مركز للمساعدات في منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.

ولفت إلى “4 إصابات خطيرة” بين الجرحى، مشيرا إلى أن آلاف المواطنين تجمعوا في ساعة مبكرة من صباح السبت في محاولة للحصول على بعض المواد الغذائية من مركز المساعدات المدعوم من الولايات المتحدة.

وتدير هذه المراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” ذات التمويل الغامض والتي ترفض الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التعاون معها.

وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات نهاية أيار/مايو، لكن العملية تتخللها مشاهد فوضى وحوادث دامية.

ومنذ نهاية أيار/مايو، قتل 450 شخصا وأصيب نحو 3500 خلال محاولاتهم الوصول الى نقاط توزيع المساعدات في غزة، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

وأشار بصل أيضا الى “3 شهداء على الأقل وأكثر من 20 إصابة بنيران قوات الاحتلال قرب دوار العلم قرب مركز المساعدات الأميركي” في شمال غرب رفح جنوب القطاع.

ونقل الضحايا والمصابون إلى مستشفى ناصر بخان يونس.

وأوضح أن المستشفى نفسه استقبل “شهيدا وعددا من الإصابات في غارة جوية إسرائيلية صباح (السبت) في شارع الطينة” في خان يونس.

وأورد بصل أن “3 مواطنين أشقاء من عائلة عبيد استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية صباح اليوم استهدفت منزلا في منطقة المنصورة” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقل القتلى والمصابون إلى مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، أفاد بمقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين في “غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين” قرب مسجد في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما نسف الجيش الاسرائيلي بالمتفجرات أكثر من عشرة منازل في مناطق الشجاعية والزيتون والتفاح، وشنّ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة ليلا وصباح السبت في غزة وجباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع، بحسب بصل.

في اتصال مع فرانس برس، رفض الجيش التعليق على الأمر حتى الآن.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي السبت “تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع دي 9 بعبوة برميلية في منطقة السناطي” شرق مدينة خان يونس.

وأضافت السرايا أنها أطلقت “قذائف هاون وصواريخ من نوع 107 باتجاه جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين غرب بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا” في شمال القطاع غزة.

اندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 55913 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

ومنذ 18 آذار/مارس الماضي حين انهارت هدنة هشة استمرت لشهرين، أحصت وزارة الصحة 5604 قتلى فلسطينيين.

ع ز-ح س/ب ق