مقتل 29 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار كوري جنوبي

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لقي 29 شخصا على الأقلّ مصرعهم الأحد في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، بحسب ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس.

وقالت لفرانس برس لي هيون-جي، المسؤولة في فرق الإطفاء المحلية “لقد تأكّدنا حتى الآن من مقتل 29 شخصا، لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الخطرة”.

وأضافت أنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخلاء الركاب من القسم الخلفي للطائرة.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء فإنّ “175 راكبا وطاقما من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة” المنكوبة.

ونقلت يونهاب عن السلطات قولها إنّ الحادث نجم عن “احتكاك بطيور، ممّا أدّى إلى خلل في منظومة عجلات الهبوط” أثناء محاولة الطائرة الهبوط في المطار.

وأظهرت صورة ذيل الطائرة تشتعل منه النيران على مقربة من المدرج وعربات إطفاء وسيارات إسعاف تقف خلفه.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجمهورية تشوي سانغ-موك إلى تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الركاب.

وقال تشوي في بيان “يجب على جميع الوكالات ذات الصلة… تعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ” ركاب الطائرة المنكوبة.

مج/بم