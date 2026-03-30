مقتل 3 من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان مع تكثيف الضربات الإسرائيلية

بيروت 30 مارس آذار (رويترز) – لقي ثلاثة إندونيسيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتفهم في حادثين منفصلين بجنوب لبنان، وذلك بعد مقتل صحفيين ومسعفين لبنانيين في غارات إسرائيلية مطلع الأسبوع.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان إن اثنين من قوات حفظ السلام لقيا حفتهما اليوم الاثنين بعد أن دمر انفجار مجهول المصدر مركبتهم بالقرب من بني حيان في جنوب لبنان. وأصيب جنديان آخران في الانفجار.

وقُتل جندي إندونيسي آخر في وقت متأخر من مساء أمس إثر انفجار قذيفة في أحد مواقع يونيفيل بالقرب من بلدة عدشيت القصير بجنوب لبنان. وقالت يونيفيل إن جنديا آخر أصيب بجروح بالغة.

وهذا الجندي هو أول فرد يلقى حتفه من قوات يونيفيل في الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في الثاني من مارس آذار.

وقالت كانديس أرديل المتحدثة باسم اليونيفيل “هاتان واقعتان منفصلتان، ونحن نحقق فيهما كواقعتين منفصلتين”.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين إن جندي حفظ السلام الذي لقي حتفه مساء أمس يحمل الجنسية الإندونيسية، مضيفة أن ثلاثة آخرين أصيبوا “بنيران مدفعية غير مباشرة “.

ونددت إندونيسيا بالواقعة قائلة إن أي أذى يلحق بقوات حفظ السلام غير مقبول، وأكدت مجددا على استنكار “الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعتين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الهجمات على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وربما تشكل جرائم حرب. ودعا إلى المساءلة، وحث جميع الأطراف على ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة.

وقال رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم “نستنكر بشدة هذه الحوادث غير المقبولة. يجب ألا يكون أفراد قوات حفظ السلام هدفا أبدا”.

* مقتل مسعفين وصحفيين

تتمركز قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على طول الخط الأزرق الذي يمثل الحدود الفاصلة مع إسرائيل، وهي منطقة تقع في قلب الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وانجر لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس آذار تضامنا مع طهران، بعد يومين من هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وأعقب هجوم حزب الله شن حملة إسرائيلية جديدة على الجماعة.

وقالت السلطات اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على لبنان أودت بحياة ما يزيد على 1240 شخص، من بينهم أكثر من 120 طفلا ونحو 80 امرأة وعشرات المسعفين.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم تحذيرات بالإخلاء لسكان ست قرى في منطقة البقاع الغربية في لبنان، في أول تحذير من هذا النوع لتلك المناطق.وقال الجيش إن التحذير جاء بسبب ما وصفه بنشاط مسلحين في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة على عدة بلدات في الجنوب اليوم الاثنين، واستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة واحدة على الأقل، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان الكثيف.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 10 مسعفين على الأقل في مطلع الأسبوع في غارات إسرائيلية على الجنوب. وقتل ثلاثة صحفيين أيضا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم يوم السبت.

واتهم الجيش الإسرائيلي عناصر من حزب الله بانتحال صفة مسعفين، وقال إن بعض الصحفيين الذين قتلهم ينتمون إلى الجناح الاستخباراتي أو العسكري للجماعة. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل يدعم هذه التقارير.

وتنفي وزارة الصحة اللبنانية استخدام أي سيارات إسعاف أو مرافق صحية لأغراض عسكرية. وأكدت الرئاسة اللبنانية أن الصحفيين الذين جرى استهدافهم مدنيون كانوا يؤدون واجبهم.

وأعلنت إسرائيل عزمها السيطرة على منطقة عازلة تمتد حتى نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود الشمالية لها مع لبنان.

وتتوغل قوات برية إسرائيلية في البلدات الحدودية اللبنانية وتدمر منازل في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن مقتل جندي سادس في الاشتباكات بجنوب لبنان. في حين أعلنت القوات المسلحة اللبنانية عن مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية. وقُتل تسعة جنود لبنانيين على الأقل على يد القوات الإسرائيلية.

ولا يشارك الجيش اللبناني في قتال القوات الإسرائيلية.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي من القاهرة وستانلي ويديانتو من جاكرتا ومايا الجبيلي من بيروت وألكسندر كورنويل من القدس – إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)