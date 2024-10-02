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مقتل 4 جنود عراقيين في كمين لتنظيم الدولة الإسلامية قرب كركوك

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بغداد (رويترز) – قالت بيان للجيش العراقي إن أربعة جنود قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون يوم الأربعاء في كمين نصبه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد لرتل عسكري قرب مدينة كركوك النفطية بشمال البلاد.

ونُصب الكمين في منطقة ريفية جنوب غربي كركوك لا تزال مرتعا لنشاط الخلايا المتشددة بعد سنوات من إعلان العراق النصر النهائي على الجماعة المتشددة في عام 2017.

وبعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية كقوة قادرة على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، تحول فلول التنظيم إلى شن هجمات الكر والفر على القوات الحكومية في مناطق مختلفة من العراق.

وقال مسؤولان عسكريان إن قوات الأمن كانت في طريقها إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب غربي كركوك لاعتقال شخص مشتبه في أنه من المتشددين حين تعرضت لنيران قناصة وأسلحة آلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بيان الجيش اتهم تنظيم الدولة الإسلامية بالمسؤولية.

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