مقتل 47 في قطاع غزة والدبابات تتوغل في خان يونس

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – توغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الشمالية في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء وقال مسعفون فلسطينيون إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 47 شخصا على الأقل في أنحاء القطاع.

وقال سكان إن الدبابات توغلت في خان يونس بعد يوم واحد من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة قائلا إنه يجري إطلاق صواريخ من المنطقة.

ومع سقوط قذائف بالقرب من المناطق السكنية فرت الأسر من ديارها واتجهت غربا نحو منطقة أعلن أنها منطقة إنسانية آمنة في المواصي. وقال مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك مناطق آمنة في غزة وأن معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا بضع مرات.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة خيام للنازحين في المواصي قتلت 17 شخصا على الأقل وأدت إلى إصابة عدد كبير. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن الهجوم أدى إلى اشتعال نيران في خيام تؤوي عائلات نازحة.

وأضاف أن غارة جوية إسرائيلية أخرى أصابت ثلاثة منازل في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين. وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال آخرين مدفونون تحت الأنقاض.

وقال مسعفون إن 11 شخصا قتلوا في ثلاث غارات جوية على مناطق في وسط غزة بينهم ستة أطفال ومسعف. وأضافوا أن خمسة من القتلى لقوا حتفهم بينما كانوا ينتظرون في طابور أمام أحد المخابز.

وأضاف المسعفون أن تسعة فلسطينيين آخرين قتلوا بنيران دبابة في رفح بالقرب من الحدود مع مصر.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي حتى الآن بتعليق على تقارير المسعفين.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المستشفى لليوم الخامس على التوالي مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي أحدهم على نحو خطير مساء يوم الثلاثاء.