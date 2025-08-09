The Swiss voice in the world since 1935
مقتل 6 من الجيش اللبناني خلال انفجار بجنوب البلاد

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش اللبناني يوم السبت مقتل ستة جنود وإصابة آخرين في انفجار “أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته” في مدينة صور جنوب البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن تحقيقا يجري لتحديد سبب الانفجار.

وذكرت مصادر أمنية لرويترز أن الانفجار ناجم عن مخلفات الحرب الإسرائيلية في المدينة الساحلية.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لجماعة حزب الله اللبنانية في هجمات شنتها العام الماضي، وهو ما مثّل ذروة صراع بدأ في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت الجماعة هجمات على مواقع إسرائيلية على الحدود دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة.

وأنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني ذلك الصراع، ونص على ضرورة أن يصادر لبنان جميع الأسلحة غير المصرح بها في أنحاء البلاد وأن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على المواقع اللبنانية.

(تغطية صحفية ليلى بسام وإيناس العشري – إعداد رحاب علاء ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
