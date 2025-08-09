مقتل 6 من الجيش اللبناني خلال انفجار بجنوب البلاد

القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش اللبناني يوم السبت مقتل ستة جنود وإصابة آخرين في انفجار “أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته” في مدينة صور جنوب البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن تحقيقا يجري لتحديد سبب الانفجار.

وذكرت مصادر أمنية لرويترز أن الانفجار ناجم عن مخلفات الحرب الإسرائيلية في المدينة الساحلية.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لجماعة حزب الله اللبنانية في هجمات شنتها العام الماضي، وهو ما مثّل ذروة صراع بدأ في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت الجماعة هجمات على مواقع إسرائيلية على الحدود دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة.

وأنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني ذلك الصراع، ونص على ضرورة أن يصادر لبنان جميع الأسلحة غير المصرح بها في أنحاء البلاد وأن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على المواقع اللبنانية.

(تغطية صحفية ليلى بسام وإيناس العشري – إعداد رحاب علاء ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)