ممداني خلال تنصيبه في رئاسة بلدية نيويورك: سنثبت أن “اليسار يمكنه أن يحكم”
وعد رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني الخميس في خطاب تنصيبه بأن “يضرب مثالا يُحتذى به للعالم” عبر إثباته أن “اليسار يمكنه أن يحكم”.
وأعلن رئيس البلدية البالغ 34 عاما “سنكون محط متابعة لدى كثيرين. هم يريدون أن يعرفوا ما إذا كان اليسار يمكنه أن يحكم… يريدون أن يعرفوا ما إذا كان بالإمكان مجابهة التحديات التي تواجههم. لذا، باتحادنا وعزيمتنا، سنفعل ما يجيده سكان نيويورك: سنضرب مثالا يُحتذى به للعالم”.
أمام حشد غفير تجمع في البرد القارس عند مدخل مبنى البلدية في مانهاتن، تعهّد رئيس البلدية الجديد المنتمي إلى حزب الاشتراكيين الديموقراطيين الأميركيين الصغير أنه لن يتراجع عن وعوده الانتخابية التي تمحورت حول مكافحة غلاء المعيشة.
وقال “اعتبارا من اليوم، سنحكم بحزم وجرأة. قد لا ننجح دائما، لكننا لن نُتَّهم أبدا بنقص الشجاعة أو التقصير”.
وبعد أدائه اليمين الدستورية مساء الأربعاء أمام ليتيشيا جيمس، المدعية العامة الديموقراطية لولاية نيويورك المعروفة بنقدها اللاذع للرئيس دونالد ترامب، أدى زهران ممداني اليمين بعد ظهر الخميس أمام بيرني ساندرز، أحد أبرز شخصيات اليسار الأميركي.
وقال السيناتور عن ولاية فيرمونت البالغ 84 عاما أمام الحشد “في مرحلة من تاريخ بلادها تشهد الكثير من الكراهية والانقسام والظلم، أشكركم على انتخاب زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك!”.
بجت-ره/جك/الح