منتخب الإمارات يتوّج بطلاً للنسخة الثانية من بطولة الخليج للكريكيت

afp_tickers

1دقيقة

تُوّج منتخب الإمارات للكريكيت بطلاً للنسخة الثانية من بطولة الخليج التي استضافتها دبي على مدار أسبوعين، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ البطولة شهدت “مشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات +المضيفة+ والسعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان حاملة اللقب”.

وجاء فوز منتخب الإمارات باللقب على حساب المنتخب الكويتي في المباراة الختامية التي جمعتهما مساء السبت باستاد دبي الدولي للكريكيت والتي شهدت قمة الإثارة والندية بين المنتخبين، في مواجهة نجح في ختامها المنتخب الإماراتي في تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة، على ما أوردت الوكالة.

وكان منتخب الإمارات حقق خلال مشواره في البطولة 5 انتصارات على كل من البحرين وعُمان وقطر والكويت “مرتين” وخسر مباراة واحدة أمام السعودية.

هت/ود