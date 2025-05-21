منصة بلومبرغ للبيانات المالية تتعرض لعطل

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تعرّضت منصّة بلومبرغ الأميركية للبيانات المالية المستخدمة على نطاق واسع في أوساط البورصات في العالم لعطل الأربعاء طال عدّة بلدان وانعكس على سندات الديون السيادية في أوروبا.

وقالت ناطقة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن “أنظمتنا تعود إلى مستوى العمل الطبيعي وقد أعيدت خصائص المنصّة بعد انقطاع الخدمة في فترة سابقة من اليوم”.

وتتيح منصّة “Bloomberg Terminal” التي أصابها عطل للاختصاصيين، مثل المتداولين والمحلّلين الماليين ومدراء الأصول، الاطلاع مباشرة على أسعار الأسهم في البورصة وأسعار العملات والمواد الأولية وأصول مالية أخرى.

وتسمح أيضا للسماسرة بإجراء معاملات التداول مباشرة.

وقد انعكس العطل سلبا على سندات الديون في أوروبا.

ومدّد الاتحاد الأوروبي بسببه المهلة الممنوحة لعروض اكتتاب السندات خلال مرحلة المزايدة.

وفي السويد، تمّ تأخير إصدار سندات الديون السيادية ثلاث ساعات. وفي بريطانيا، تمّ تمديد فترة المزايدة. وفي البرتغال، مدّدت العملية أربع ساعات.

وتعطّلت خدمات أخرى لـ”بلومبرغ” لأكثر من ساعة، مثل نشرة المستجدّات وأسعار بعض المواد وخاصيّة البحث.

تعدّ “بلومبرغ” التي أسّسها الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ سنة 1981 من أهمّ وكالات الأنباء العالمية وهي تتعاون مع 2700 صحافي في نحو مئة مكتب حول العالم.

وتضمّ المجموعة أكثر من 350 ألف مشترك مع اشتراكات تتخطّى عشرات آلاف اليوروهات في السنة.

وسبق للمنصّة أن تعرّضت لعطل معلوماتي لأكثر من ساعتين سنة 2015، كانت له تداعيات على الأسواق حول العالم.

بور-فسز/م ن/ب ق