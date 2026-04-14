منظمات إغاثة تسلك طرقا برية لتوصيل المساعدات الإنسانية لإيران

جنيف 14 أبريل نيسان (رويترز) – قالت منظمات إنسانية دولية اليوم الثلاثاء إنها أرسلت إمدادات إغاثة طارئة عبر طرق برية إلى إيران، وهي أولى شحنات المساعدات التي ترسلها منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير شباط.

ويؤكد عمال الإغاثة أن الاحتياجات هائلة في أعقاب الضربات التي استمرت ستة أسابيع، لكن مخزونات الإمدادات الإنسانية المخصصة لحالات الطوارئ ظلت عالقة في مستودعات بدبي بسبب إغلاق طرق الشحن البحري والجوي جراء اتساع نطاق الصراع.

وتقول السلطات الإيرانية إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم في إيران جراء الحرب، وتقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن ما يصل إلى 3.2 مليون شخص نزحوا.

وذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه سلم حوالي 200 مجموعة من معدات علاج الإصابات الخطيرة المهددة للحياة بالإضافة إلى الخيام والأغطية على متن شاحنات أرسلت عبر طريق جديد من تركيا.

وقال توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم الاتحاد إن الشاحنات عبرت الحدود الإيرانية يوم الأحد ومن المقرر أن تصل إلى العاصمة طهران اليوم الثلاثاء.

وذكر في مؤتمر صحفي في جنيف “هذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا لأنه يمثل طريقا جديدا لإيصال المساعدات إلى إيران، ونحن متفائلون للغاية إزاء توسيع نطاق هذه المساعدات”.

وأضاف ” في السابق، كان من السهل جدا ركوب طائرة أو قارب وإيصال المساعدات مباشرة إلى إيران في غضون ساعتين”.

وفي سياق منفصل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أرسلت أولى شحناتها إلى إيران منذ بدء الصراع إذ وصلت خمس شاحنات من الأردن أمس الاثنين. ومن المتوقع وصول تسع شاحنات أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسلمت اللجنة كذلك إمدادات إلى الهلال الأحمر الإيراني، المنظمة الإنسانية الوحيدة التي تعمل في أنحاء إيران ولديها 100 ألف من العاملين في مجال الإغاثة. وقُتل أربعة منهم في الحرب.

وقال ديلا لونجا في بيان “الاحتياجات كبيرة، لا سيما الاحتياجات الطبية، ولكن الأثر النفسي على الناس هائل أيضا”.

وأضاف “يواصل شركاؤنا في الهلال الأحمر الإيراني تقديم الرعاية النفسية بالإضافة إلى العمل الذي قاموا به طوال الوقت، فقد كانوا حرفيا يخرجون الناس من تحت الأنقاض”.

وتضمنت شاحنات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمدادات مثل الأغطية والحشايا لتلبية احتياجات حوالي 25 ألف شخص بينهم أفراد نزحوا بسبب الصراع.

وفشلت مفاوضات عقدت مطلع الأسبوع في التوصل لحل ينهي الحرب. وقالت مصادر لرويترز إن فريقي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يعودا إلى إسلام اباد هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )