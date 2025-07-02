الحكومة السويسرية تأمر بحل “مؤسسة غزة الإنسانية” في جنيف
أمرت الحكومة السويسرية بحل "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي هيئة مثيرة للجدل تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك وفق ما أكدته وزارة الشؤون الداخلية للتلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية يوم الأربعاء.
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وواجهت المؤسسة انتقادات منذ إطلاقها مطلع العام الجاري، حيث وصف محققات ومحققون تابعون للأمم المتحدة إحدى مبادراتها لتوزيع المساعدات في غزة بأنها “صادمة”، بعد مقتل مئات الفلسطينيين خلال عمليات التوزيع التي كانت تُشرف عليها.
وأصدرت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات قرارًا رسميًا بحل المؤسسة، وأشارت إلى أنها لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية، بعد أن فقدت ممثلها القانوني، وعنوانها المسجّل في جنيف، ولم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع.
وقد أنشئت المؤسسة، التي أثارت جدلًا منذ انطلاقها، بهدف تنسيق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة خارج إطار الأمم المتحدة. غير أن نشاطها أثار اعتراضات واسعة، وأدى إلى استقالة مديرها السويسري، بينما قدمت منظمة ترايل إنترناشيونال (TRIAL) غير الحكومية شكويين رسميتين إلى السلطات السويسرية للمطالبة بالكشف عن طبيعة أنشطة المؤسسة وتمويلها.
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