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منظمات جنيف

خبير سويسري في مجال المساعدات ينتقد “مؤسسة غزة الإنسانية”

مندوب الحكومة السويسرية
مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات الإنسانية دومينيك ستيلهارت: المساعدات التي تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" للمدنيين في غزة غير كافية. Keystone-SDA

العمل الإغاثي الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في الشرق الأوسط غير كافٍ. هذا هو رأي مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات الإنسانية دومينيك ستيلهارت، الذي أجرت معه صحيفة سونتاغس تسايتونغ الناطقة باللغة الألمانية مقابلة.

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Keystone-SDA/ ع.ع

وهذه المنظمة الجديدة، التي تحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة، وترفض الأمم المتحدة التعاون معها، هي مسؤولة حاليا عن توزيع المساعدات في غزة، حيث الوضع كارثي. ويتهم ستيلهارت “مؤسسة غزة الإغاثية” بتشغيل نقطتي توزيع فقط، مما يجبر الفلسطينيين والفلسطينيات على قطع مسافات طويلة.

وأشار ستيلهارت خلال المقابلة مع صحيفة سونتاغس تسايتونغ (SonntagsZeitung) إلى أن ”مؤسسة غزة الإنسانية لا تستطيع ضمان توفير المساعدات في الوقت الحالي“. ووفقاً للمسؤول السويسري، فإن الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية على المساعدات.

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وفي ما يتعلق بالصلات المحتملة بين سويسرا وهذه المؤسسة، التي لها فرع غير تشغيلي في جنيف، أشار إلى أن المسألة قيد الدراسة. وشدد على أنه ”لا توجد في الوقت الحالي أي أنشطة تشغيلية معروفة في سويسرا. ولا يرأس مؤسسة غزة الإنسانية أي سويسري، ولا تملك المؤسسة حساباً مصرفياً في البلاد“.

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