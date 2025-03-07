منظمة: أكثر من 180 مفقودا في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة اليمن

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نيروبي (رويترز) – قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 مهاجرا فُقدوا ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربين في أجواء بحرية مضطربة قبالة سواحل اليمن يوم الخميس.

وقالت المنظمة إن القاربين كانا يحملان مهاجرين من إحدى دول القرن الأفريقي وانقلبا قبالة مديرية ذوباب بمحافظة تعز اليمنية.

وقال تميم عليان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة يوم الجمعة إنه “كان هناك تحذيرات من الطقس، وغرق القاربان في ظل اضطراب البحر، ولم يتم إنقاذ سوى اثنين من أفراد الطاقم اليمنيين ويخشى أن يكون جميع الركاب وبقية أفراد الطاقم قد لقوا حتفهم، ولم يتم انتشال أي جثث حتى الآن”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت المنظمة في منشور على موقع إكس إن 186 شخصا على الأقل فُقدوا بعد انقلاب أربعة قوارب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي أثناء الليل، في إشارة إلى الحادث نفسه.

وقالت المنظمة، التي تُحصي المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا على طرق الهجرة، في المنشور إن 558 شخصا فقدوا حياتهم على الطريق بين القرن الأفريقي واليمن العام الماضي.

وكل عام، يغادر مئات الآلاف من الأشخاص منطقة القرن الأفريقي التي تعاني من عدم الاستقرار المزمن بحثا عن أوضاع اقتصادية أفضل في دول الخليج عبر ما يسمى الطريق الشرقي الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاما وخطورة في العالم.