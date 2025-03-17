منظمة التعاون تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم

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خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل طفيف الإثنين، توقعاتها للنمو العالمي في hgعام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وأوضحت المنظمة أن التوترات التجارية منذ عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، والتوترات السياسية والجيوسياسية في كثير من دول العالم، تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي.

وباتت المنظمة تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا نسبته 3,1 بالمئة خلال السنة الحالية، بانخفاض 0,2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي وقت يشنّ ترامب حروبا تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت منظمة التعاون والتنمية في أحدث تقديراتها، أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالميا، نموا بنسبة 2,2% هذا العام، و1,6 بالمئة في سنة 2026.

وتسجّل هاتان النسبتان تراجعا بقدر 0,2% و0,5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأميركي.

وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت بها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، وهو ما ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما.

وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر، وبنحو 2,5% بالنسبة الى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود.

ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “تباطؤا بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ”.

وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، إضافة للرسوم على الصلب والألمنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي.

على رغم ذلك، خفّضت المنظمة للمرة الثانية تواليا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو.

وتتوقع المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا قدره 0,4 بالمئة مقابل 0,7 بالمئة في توقعاتها السابقة. بدورها، يتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0,8 بالمئة، بانخفاض 0,1 عن تقديرات كانون الأول/ديسمبر.

كذلك، خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1,1% (بانخفاض 0,4%). أما الصين، فيتوقع أن تحقق نموا قدره 4,8% في 2025، بزيادة طفيفة (+0,1%) مقارنة بتوقعات كانون الأول/ديسمبر.

هرك/كام/غ ر