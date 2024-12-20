مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

منظمة الهجرة: عودة اللاجئين بأعداد كبيرة قد تضغط على سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من إيما فارج

جنيف (رويترز) – قالت إيمي بوب مديرة المنظمة الدولية للهجرة للصحفيين يوم الجمعة إن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤجج الصراع عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مليون شخص سيعودون إلى سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وجمدت بعض الدول الأوروبية بالفعل طلبات اللجوء للسوريين.

وقالت بوب خلال إفادة صحفية في جنيف بعد زيارة سوريا “نعتقد أن عودة الملايين من الأشخاص قد تثير صراعا داخل مجتمع هش بالفعل”.

وتابعت “لا نشجع العودة بأعداد كبيرة. البلاد ليست مستعدة بصراحة لاستيعاب النازحين” داعية المانحين للمساعدة في استقرار وإعادة بناء سوريا.

وحثت بوب الحكومات على التروي في أي خطط لإعادة السوريين.

وقالت إن بعض الطوائف قد تفر بسبب القلق حيال نمط حياتها في ظل السلطات الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام التي كانت ذات يوم مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضافت بوب “سمعنا (ذلك) من طوائف، على سبيل المثال المسيحيين، الذين لم يغادروا بعد، لكن يعتريهم قلقا شديدا بشأن الأشهر القليلة القادمة ويريدون التأكد من أنهم لن يتحولوا إلى أهداف للهجوم”.

واجتاح مقاتلون من المعارضة دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية، لينتهي حكم عائلته الذي دام عقودا من الزمن.

ورحبت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى والعديد من السوريين بسقوط الأسد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستفرض حكما إسلاميا متشددا أو ستظهر مرونة.

وهناك مخاوف واسعة النطاق بين السوريين من أن الإدارة الجديدة سوف تميل نحو الحكم الديني المتشدد، وتهميش الأقليات واستبعاد النساء من الحياة العامة.

ومن المتوقع أن يعقد دبلوماسيون أمريكيون كبار أول اجتماعات رسمية مباشرة مع حكام سوريا الجدد بقيادة هيئة تحرير الشام في دمشق يوم الجمعة، بهدف التعرف على كيف تخطط الجماعة التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة سابقا لإدارة البلاد.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
14 إعجاب
39 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
12 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
375 إعجاب
259 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية