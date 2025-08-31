منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية

القاهرة (رويترز) – قالت اثنتان من المنظمات البحرية البريطانية يوم الأحد إنهما تلقتا بلاغين عن واقعة جنوب غربي مدينة ينبع في السعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن “سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي”، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وبعد وقت قصير من صدور تقرير الهيئة، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 37.5 ميل بحري جنوب غربي ينبع.

ولم تحدد الهيئة أو الشركة الجهة المسؤولة عن هذه الواقعة لكن الهيئة قالت إن السلطات تجري تحقيقا.

وتقع مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ عام 2023 سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها تابعة لإسرائيل فيما يقولون إنه دعم للفلسطينيين في غزة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحوثيون على صلة بواقعة يوم الأحد. ولم يصدر بيان عن الجماعة حتى الآن.

وفي أوائل عام 2015 قادت السعودية تحالفا شن حملة عسكرية في اليمن لدعم حكومتها المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء عام 2014.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)