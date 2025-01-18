طريقة عملنا: تحقيقاتنا تترك تأثيرها في المجتمع
كيف ينجز صحفيو وصحفيات سويس إنفو تحقيقاتهم.ن وما هو تأثيرها؟ تشرح الصحفيتان دومينيك سوغويل وبولين توروبان النتائج التي توصلتا إليها حول استيراد سويسرا للذهب الروسي من كازاخستان وأوزبكستان.
قضت الصحفيتان أشهرًا في فحص الوثائق والتحدث مع مصادر مختلفة للتحقيق في الزيادة الكبيرة في واردات الذهب القادم من كازاخستان وأوزبكستان إلى سويسرا.
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لم يقتصر الامر على تناقل العديد من وسائل الإعلام الدولية لتحقيقنا على فحسب، بل أثار اهتمام الصحفيات والصحفيين المحليين في المنطقة الذين تواصلوا معنا لإجراء المزيد من التحقيقات. وامتد الأمر إلى إجراء مناقشة برلمانية حول الموضوع في سويسرا.
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
مراجعة: مي المهدي
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