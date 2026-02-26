مودي يؤكد أن الهند وإسرائيل متفقتان على مكافحة “الإرهاب” معا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس إن بلاده وإسرائيل اتفقتا أن “لا مكان للإرهاب في العالم”، وذلك خلال مؤتمر صحافي في القدس في اليوم الثاني من الزيارة التي هدفت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة الثانية لمودي إلى إسرائيل منذ توليه منصبه رئيسا للوزراء في العام 2014، وقد أثارات انتقادات داخل بلاده.

وقال مودي خلال المؤتمر الذي جمعه بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “إن الهند وإسرائيل واضحتان في موقفهما بأنه لا مكان للإرهاب في العالم، وبأي شكل من الأشكال … لن يتم التسامح مع الإرهاب. سنعارضه معا، وسنواصل معارضته مستقبلا”.

وأضاف مودي قبل أن يختتم زيارته “يجب ألا تصبح الإنسانية أبدا ضحية للنزاع”.

وتطرق مودي خلال المؤتمر الصحافي إلى خطط التعاون المستقبلي مع إسرائيل والتي ستشمل مجالات متنوعة بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة.

وقال للصحافيين “معا، سنتقدم نحو تنمية مشتركة، وإنتاج مشترك، وتبادل للتكنولوجيا”.

وأضاف “وفي الوقت نفسه، سنعمل أيضا على تعزيز تعاوننا في مجالات مثل الطاقة النووية السلمية والفضاء”.

من جانبه، وصف نتانياهو زيارة مودي بأنها “مذهلة” و”مثمرة بشكل استثنائي”، كما تحدث عن الابتكار المشترك بين البلدين.

وقال “المستقبل ملك لأولئك الذين يبتكرون، وإسرائيل والهند عازمتان على الابتكار”.

وأضاف “نحن حضارتان عريقتان نفخر كثيرا بماضينا، لكننا مصممون تماما على اغتنام المستقبل، ويمكننا أن نحقق ذلك بشكل أفضل معا”.

وجرى خلال المؤتمر الصحافي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الزراعة، والتعليم، والاستكشاف الجيوفيزيائي، والذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى، قال مودي إن النمو الاقتصادي السريع للهند و”قوة الابتكار” في إسرائيل يشكّلان “أساسا طبيعيا” لشراكات مستقبلية.

ورأى أن هناك “العديد من أوجه التآزر في مجالات عدة على غرار تكنولوجيا الكم وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي”.

وجاءت زيارة مودي أيضًا في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترا مع تواصل الحرب في قطاع غزة، الأمر الذي يؤثر على الحسابات الدبلوماسية في المنطقة.

– إعمار غزة –

وفي مؤتمر صحافي منفصل، قال كبير الدبلوماسيين الهنود فيكرام ميسري إن بلاده ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال للصحافيين “يمكنني أن أؤكد لكم وأنا على قناعة أن لدى الهند قدرات وإمكانيات محددة يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة لغزة”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الهند ستشارك في قوة استقرار دولية كما اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطة السلام ذات البنود العشرين والخاصة بغزة،

أشار إلى ان نيودلهي لا تزال تنتظر مزيدا من الوضوح “على الأرض” في قطاع غزة المدمر.

وتثير زيارة مودي إلى إسرائيل انتقادات داخل الهند.

وأبدت بريانكا غاندي، العضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الهندي، عبر منصة إكس أملها في أن يشير مودي إلى “مقتل آلاف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في غزة” خلال خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي.

وكان مودي الذي وصل إسرائيل الأربعاء حيث ألقى خطابا أمام الكنيست، قال فيه لأعضاء البرلمان إن “الهند تقف إلى جانب إسرائيل، بثبات وبقناعة راسخة، في هذه اللحظة وما بعد” في إشارة إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف “أحمل أحر التعازي من الشعب الهندي عن كل روح أُزهقت وإلى العائلات التي حطّم عالمها الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس”.

وتابع “نحن نشعر بألمكم، ونشارككم أحزانكم. الهند تقف إلى جانب إسرائيل، بثبات وبقناعة راسخة، في هذه اللحظة وما بعد”.

والهند هي أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، وتعد البلاد 1,4 مليار نسمة غالبيتهم هندوس، في حين يقدر عدد المسلمين فيها بنحو 220 مليون نسمة.

وتدير شركة “أداني” الهندية العملاقة ميناء حيفا في شمال إسرائيل، فيما زُوّد الجيش الهندي مسيّرات إسرائيلية استخدمتها نيودلهي على نطاق واسع خلال المواجهة العسكرية مع باكستان سنة 2025.

وتربط الهند وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية منذ عام 1992. وقد تعززت هذه العلاقات منذ وصول مودي القومي الهندوسي إلى السلطة في 2014.

وفي السنوات الأخيرة عززت نيودلهي تدريجا شراكتها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

وأعلنت الحكومة الهندية بدء مباحثات الاثنين في نيودلهي بشأن اتفاقية تجارة حرة، لافتة إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ 3,62 مليارات دولار في الفترة 2024-2025.

