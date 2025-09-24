موسكو ردّا على ترامب: أوكرانيا غير قادرة على استعادة ما خسرته

أعلنت موسكو الأربعاء أنه ليس بإمكان كييف استعادة الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، بخلاف ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، مشددة على أنها تنوي مواصلة هجومها المستمر في أوكرانيا منذ العام 2022.

وبعدما شدد ترامب لفترة طويلة على أن موسكو مهيمنة عسكريا، غيّر الرئيس الأميركي موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبرا أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، “وربّما الذهاب أبعد من ذلك!”.

وفي مواجهة هذا التغيير في الخطاب، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي الأربعاء إن “فكرة أن بإمكان أوكرانيا استعادة شيء ما خاطئة من وجهة نظرنا”.

ووصف الرئيس الأميركي الثلاثاء روسيا بأنها “نمر من ورق” يبدو قويا لكنه ليس كذلك، وأكد أن وضعها الاقتصادي حرج.

وبادر ترامب إلى التقارب مع موسكو بعد عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، لكنه أعرب عن استيائه المتزايد تجاهها في الأسابيع الأخيرة.

ورد بيسكوف على ترامب قائلا “روسيا ليست نمرا. روسيا مرتبطة أكثر بالدب. والدببة الورقية لا وجود لها”.

وأشاد بيسكوف بـ “الاستقرار الاقتصادي” في روسيا لكنه أقرّ بوجود “توترات ومشاكل في قطاعات مختلفة”.

وأكد في مقابلة مع إذاعة روسية الأربعاء عزم روسيا التام على مواصلة هجومها في أوكرانيا.

– “حظ موفق” –

وقال بيسكوف “نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف” التي حددها فلاديمير بوتين، مستخدما التعبير الذي فرضته السلطات الروسية لوصف هجومها.

وأضاف “نفعل ذلك من أجل حاضر ومستقبل بلدنا، ولأجيال مقبلة. إذن ليس لدينا خيار آخر”.

وسعى ترامب بعد عودته إلى السلطة لانهاء الحرب في أوكرانيا والتي وصفت بأنها الأكثر حصدا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم تبني الرئيس الأميركي لهجة أكثر إيجابية تجاه أوكرانيا الثلاثاء، بدا كأنه ينأى بنفسه من الصراع الذي كان وعد سابقا بحلّه خلال 24 ساعة، وتمنّى “حظا موفقا للجميع”.

ولم يتحدث ترامب عن الدور الذي ستؤديه الولايات المتحدة في المستقبل، سواء من خلال فرض عقوبات على روسيا، أو دعم كييف، أو قيادة وساطة.

وفشلت مفاوضات وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام، في تحقيق أي اختراق، في ظل الهوة الواسعة بين موقفي موسكو وكييف. كذلك، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتمسّكت موسكو التي تحتل حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية، بمجموعة مطالب متشددة من بينها تنازل كييف عن خمس مناطق ضمتها روسيا وتخلي أوكرانيا عن طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورفضت كييف من جانبها هذه الشروط وتطالب بنشر قوات أوروبية في أوكرانيا لحفظ السلام، وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول.

وتهدف كييف وواشنطن حاليا لضرب الموارد الروسية من خلال خفض صادرات موسكو من الطاقة.

– نتائج “شبه معدومة” –

أدّى الإنفاق الضخم للكرملين على الهجوم في أوكرانيا إلى عجز في الميزانية الروسية، واقترحت وزارة المال الروسية الأربعاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بدءًا من العام المقبل لتعويض العجز.

وكثّفت كييف هجماتها على مواقع النفط والغاز الروسية. وضربت طائراتها المسيّرة مصفاة رئيسية في منطقة باشكورتوستان الوسطى ليلا، ما تسبّب بحريق هائل.

وقتل شخصان بهجوم بمسيّرة أوكرانية في مدينة نوفوروسيسك الروسية قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، بحسب ما أفاد الحاكم الروسي للمنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما تواجه جهود إحلال السلام في أوكرانيا طريقا مسدودا، أعرب بيسكوف عن أسفه الأربعاء لأن التقارب بين واشنطن وموسكو “يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة”.

من جهته أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بـ”تحول كبير” في خطاب واشنطن بعد مواقف ترامب الأخيرة.

وفي أوكرانيا، أعرب سكان كييف الذين التقتهم وكالة فرانس برس الأربعاء، عن حذرهم بعد التغير المفاجئ في موقف ترامب.

وقال أرتيوم (24 عاما) “دعونا ننتظر أسبوعا، فقد يقول شيئا آخر” مشيرا الى أنه يعلق آماله فقط على “الرجال” الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية.

واعتبرت الحكومة الألمانية الأربعاء أن تغيّر موقف ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا عزز الآمال في الضغط على روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس من برلين “تصريحات ترامب تبعث على الأمل أن نتمكن من مناقشة هذه القضية مجددا بشكل مكثف ومواصلة الضغط على روسيا”.

