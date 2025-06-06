ميرتس: ما من شك في بقاء واشنطن في حلف الناتو

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صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة بأن ليس لديه أدنى شك في بقاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد لقاء مهم جمعه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف ميرتس أنه أثار هذه القضية مباشرة مع ترامب الخميس، خلال أول زيارةٍ له إلى واشنطن منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وقال ميرتس خلال فعاليةٍ استضافتها جمعية الأعمال العائلية الألمانية “كان السؤال الذي طُرح هو: هل لديكم أي تفكير في الانسحاب من الناتو؟ يمكنني القول إن الإجابة كانت بالنفي الواضح”.

وأضاف “لا شك لديّ إطلاقا في أن الحكومة الأميركية ستبقى في حلف الناتو الآن بعد أن قلنا جميعا إننا نبذل مزيدا من الجهود، ونحرص على أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في أوروبا. أعتقد أن توقع هذا منا لم يكن بلا مبرر. لسوء الحظ، كنا ننتفع مجانا من الضمانات الأمنية الأميركية طوال سنوات، وهذا الأمر يتغير”.

عمل ميرتس جاهدا هذا العام من أجل إعفاء معظم الإنفاق الدفاعي من القيود الدستورية الصارمة على الدين الألماني، وأشار إلى نيته زيادة الإنفاق العسكري بعشرات المليارات من اليورو.

وخلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي الخميس، رحّب ترامب بخطوات ميرتس لزيادة الإنفاق وإصلاح الجيش الألماني المتهالك.

وقال ترامب “أعلم أنكم تنفقون مزيدا من الأموال على الدفاع الآن، مبالغ كبيرة، وهذا أمر إيجابي”.

وحثّ ترامب أعضاء الناتو على زيادة التزاماتهم الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 2% حاليا.

اجتمع وزراء دفاع دول الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة في بروكسل الخميس لمناقشة تغيير هدف الإنفاق قبل قمة الناتو المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الحلفاء على وشك التوصل إلى اتفاق لتعزيز الميزانيات العسكرية.

ولتحقيق هدف ترامب، اقترح الأمين العام للحلف مارك روته أن تنفق الدول الأعضاء 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي على المجالات العسكرية الأساسية بحلول عام 2032، و1,5% على بنود أوسع نطاقا تتعلق بالأمن مثل البنية التحتية.

سي/ص ك/ب ق