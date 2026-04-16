The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نائب بحزب الله: سفير إيران أطلعنا على إمكان التوصل لهدنة قصيرة الأجل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

16 أبريل نيسان (رويترز) – قال النائب في حزب الله حسن فضل الله لرويترز إن الجماعة تلقت إحاطة من السفير الإيراني في بيروت عن إمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار قصير الأجل يبدأ مساء اليوم الخميس.

وتحدث فضل الله لرويترز قبل دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء وقف إطلاق النار في الساعة 5:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت جرينتش). وعند سؤاله عما إذا كان حزب الله سيلتزم بالهدنة المحتملة، قال فضل الله إن كل شيء يتوقف على وقف إسرائيل لجميع أشكال الأعمال القتالية.

(تغطية صحفية ليلى بسام- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

