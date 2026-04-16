نائب بحزب الله: سفير إيران أطلعنا على إمكان التوصل لهدنة قصيرة الأجل

reuters_tickers

1دقيقة

16 أبريل نيسان (رويترز) – قال النائب في حزب الله حسن فضل الله لرويترز إن الجماعة تلقت إحاطة من السفير الإيراني في بيروت عن إمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار قصير الأجل يبدأ مساء اليوم الخميس.

وتحدث فضل الله لرويترز قبل دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء وقف إطلاق النار في الساعة 5:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت جرينتش). وعند سؤاله عما إذا كان حزب الله سيلتزم بالهدنة المحتملة، قال فضل الله إن كل شيء يتوقف على وقف إسرائيل لجميع أشكال الأعمال القتالية.

(تغطية صحفية ليلى بسام- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)