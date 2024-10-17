نائب عن حزب الله: إسرائيل لم تسيطر على أي قرية في جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قال عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن.

وأضاف للصحفيين أن قيادة الجماعة تنسق بعناية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وتابع قائلا “على المستوى السياسي، ومنذ بدء جبهة الإسناد قبل سنة، فإن دولة الرئيس بري والحكومة تتوليان التفاوض مع الموفدين الدوليين من أجل الوصول إلى وقف العدوان، واليوم يسعيان إلى الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن هذا الملف “يتابع بدقة وتنسيق كامل بين قيادة حزب الله ودولة الرئيس بري، ولسنا بوارد الدخول في أي تفصيل يتعلق بهذا الأمر، بل متروك للجهود السياسية التي تجري على أكثر من صعيد”.

وقال إن “خيار قيادة المقاومة مواصلة القتال بكل الوسائل التي تحتاجها المواجهة من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه وإجباره على وقف عدوانه”.

وعن العملية العسكرية البرية التي تشنها إسرائيل، قال فضل الله “صحيح إنه بيفوت أحيانا على بعض البيوت وبيصور لكني أستطيع أن أؤكد اليوم أنه لم يستقر في منطقة بالعكس تماما هو يتقدم من داخل المستوطنات والمقاومة تواجهه. منذ أسبوعين لم يتمكن من احتلال أي قرية”.