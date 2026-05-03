نائب عن حزب الله: قادرون على إسقاط أهداف التفاوض المباشر مع إسرائيل

قال نائب برلماني عن حزب الله الأحد إن الحزب قادر على “إسقاط” أهداف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية لتكريم عدد من مقاتلي حزب الله الذين قتلوا في الحرب، قال حسن فضل الله “هذه المفاوضات بكل نتائجها، لا تعنينا، ولن نطبقها، ولن نسمح بأن تمرر”.

دخل حزب الله حرب الشرق الأوسط في الثاني من آذار/مارس، عندما أطلق صواريخ على إسرائيل “ثأرا” لاغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وردا على عمليات القصف الإسرائيلي التي تواصلت خلال وقف سابق لإطلاق النار.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ ذلك الحين عن أكثر من 2600 قتيل ونزوح نحو مليون شخص.

وأضاف فضل الله “لدينا شعب حي وحر ومقاومة ثابتة وقادرة على إسقاط كل أهداف هذه المفاوضات التي تزيد البلد انقساما حادا بين فئات شعبنا وداخل الدولة نفسها”.

عقد سفيرا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اجتماعين في واشنطن في الأسابيع الأخيرة، هما الأولان من نوعهما منذ عقود.

أدى الاجتماع الأول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتمهيد لإجراء مفاوضات مباشرة تحت ضغط من الولايات المتحدة.

والدولتان في حالة حرب رسميا منذ عام 1948.

رفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة، ووصفها أمينه العام نعيم قاسم بأنها “خطيئة”.

وقال فضل الله الأحد عن التفاوض المباشر “قلنا لهم لا تذهبوا إلى هذا الخيار، لأنه لن ينفعكم، ولن يقدّم لكم العدو شيئا، ولن تحصلوا على شيء”.

ورغم اتفاق وقف النار الذي دخل حيز النفاذ في 17 نيسان/ابريل، تواصل إسرائيل شن ضربات مميتة على لبنان، فيما يستهدف حزب الله ردا على ذلك أراضيها وقواتها المنتشرة في جنوب لبنان.

أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد تحذيرات جديدة بالإخلاء لعدد من القرى في جنوب لبنان، بعضها يقع خارج المنطقة التي غزتها قواته خلال الحرب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية في وقت لاحق بوقوع سلسلة من الغارات الإسرائيلية في أنحاء الجنوب، شملت بلدات لم ترد في تحذير الإخلاء.

ويمنح نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية في 16 نيسان/أبريل، إسرائيل “حق اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات”.

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء إسرائيل إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار قبل إجراء المحادثات.

وقد صرح عون سابقا بأن المفاوضات تهدف إلى وقف الحرب، وتأمين انسحاب إسرائيلي من الجنوب، وترسيم الحدود، وإنهاء “حالة العداء” مع إسرائيل.

وشدد حسن فضل الله على أن “أي اتفاق جديد سيرسو في لبنان، يجب أن يكون ضامنا لعدم الاعتداء على بلدنا بأي شكل من الأشكال”.

