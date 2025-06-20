ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون أكبر قاعدة جوية بريطانية

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اقتحم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أكبر قاعدة جوية بريطانية في جنوب شرق إنكلترا وخربوا طائرتين في عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر الجمعة معتبرا أنه “أمر مشين”.

وقال ستارمر على إكس إن “أعمال التخريب التي ارتًكبت في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي أمر مشين” وذلك بعد أن نشرت مجموعة “بالستاين أكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” فيديو قالت إنه يظهر ناشطا من المجموعة وهو يقتحم قاعدة سلاح الجو الملكي في أكسفوردشير.

وفي الفيديو المنشور على إكس يقوم الناشطون على ما يبدو برش طائرة بطلاء أحمر وهم يتجولون في القاعدة على دراجات سكوتر.

وقالت المجموعة “تقتحم +بالستاين أكشن+ قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي وتلحق أضرارا بطائرتين عسكريتين”. والمجموعة وراء العديد من حركات الاحتجاج على دور المملكة المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة إجراء “مراجعة أمنية شاملة” في القاعدة الجوية.

وقال متحدث باسم الحكومة “نراجع الأمن في كامل القطاع الدفاعي” مضيفا أن الحادث لم يؤثر في أي خطط أو عمليات لحركة الطائرات.

من ناحيتها قالت وزارة الدفاع “ندين بشدة هذا التخريب لأصول سلاح الجو الملكي. ونعمل بشكل وثيق مع الشرطة التي تجري تحقيقات”.

وأعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق في تقارير عن “تخريب جنائي” واقتحام.

وقاعدة “برايز نورتن” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مركز لقوات التزويد بالوقود جوا، وتدعم العمليات الخارجية بما فيها الرحلات الجوية إلى قاعدة “أكروتيري” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، أكبر قاعدة جوية بريطانية في الشرق الأوسط.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن إحدى الطائرتين اللتين تعرضتا للتخريب طائرة نقل من طراز “إيرباص فوياجر” للتزويد بالوقود جوا.

وقالت “بالستاين أكشن” في بيان “رغم إدانتها علنا الحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وتطلق طائرات تجسس فوق غزة وتزود طائرات مقاتلة أميركية/إسرائيلية بالوقود”.

وأضافت أن “بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في أعمال الإبادة في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط”.

الشهر الماضي أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تخريب طائرة عسكرية أميركية في إيرلندا.

وعلقت حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر حوالى 30 ترخيصا من أصل 350 لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر” استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.

لكنها تواصل إرسال مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة إلى مجموعة عالمية تستطيع إسرائيل الوصول إليها.

ونفت إسرائيل مرارا أن تكون ارتكبت أعمال إبادة خلال عمليتها العسكرية المستمرة منذ 20 شهرا في قطاع غزة عقب هجوم لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اكس/غد/ب ق