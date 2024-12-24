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نتانياهو يتعهد محاربة “قوى الشر” في رسالة إلى المسيحيين

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ما وصفه بأنه الدعم “الثابت” للمسيحيين في جميع أنحاء العالم للدولة العبرية في محاربة “قوى الشر”. 

للعام الثاني على التوالي، يستعد المسيحيون في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل للاحتفال بعيد الميلاد فيما الحرب تتواصل في قطاع غزة وتلقي بظلالها على الاحتفالات. 

وفي رسالة مصورة، خاطب نتانياهو المسيحيين في جميع أنحاء العالم قائلا “لقد وقفتم إلى جانبنا بثبات وقوة بينما تدافع إسرائيل عن حضارتنا ضد الوحشية”. 

وأضاف “نسعى إلى السلام مع أولئك الذين يرغبون بإحلال السلام معنا، لكننا سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن الدولة اليهودية الوحيدة، مصدر تراثنا المشترك”. 

ومضى يقول “تقود إسرائيل العالم في محاربة قوى الشر والطغيان، لكن معركتنا لم تنته بعد”. وأكد متوجها إلى المسيحيين “بدعمكم وبعون الله، أؤكد لكم أننا سننتصر”.

يعيش في إسرائيل نحو 185 ألف مسيحي يمثلون 1,9 في المئة من السكان ويشكل المسيحيون العرب نحو 76 في المئة من هذه الفئة السكانية  وفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل. 

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون وجود 47 ألف مسيحي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة. 

وأثرت الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد هجوم مباغت شنته حماس على جنوب إسرائيل، على الطوائف المسيحية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. 

وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية. 

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 45317 شخصا، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.

جد/ها/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية