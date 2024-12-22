نتانياهو يتوعد الحوثيين بالتحرك “بقوة وتصميم”

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توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الحوثيين الأحد، بالتحرّك ضدهم “بقوة وتصميم”، وذلك غداة إطلاقهم صاروخا من اليمن سقط في تل أبيب وأسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

وقال نتانياهو في مقطع فيديو بثّه مكتبه “كما تصرّفنا بقوّة ضدّ الأذرع المسلّحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضدّ الحوثيين… بقوة وتصميم وحنكة”.

وأضاف “حتى ولو استغرق الأمر وقتا، ستكون النتيجة نفسها كما حدث مع المجموعات الإرهابية الأخرى”.

والمتمرّدون اليمنيون هم جزء مما يعرف باسم “محور المقاومة” الذي تقوده طهران ويضم فصائل مناهضة للدولة العبرية مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ومجموعات عراقية.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن السبت مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ بالستي فرط صوتي على وسط إسرائيل، فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضه.

وبعد ساعات، أعلن الجيش الأميركي أنّه نفذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن بما في ذلك صنعاء، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” للفلسطينيين في قطاع غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل وحماس منذ أن شنّت الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” في بيان السبت، إنّ من بين المواقع التي استهدفتها القوات الأميركية منشأة لتخزين الصواريخ و”مرفق قيادة وتحكم”، مشيرة أيضا إلى إسقاط طائرات مسيّرة هجومية عدّة للحوثيين فوق البحر الأحمر خلال هذه العملية، إضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.

– “تهديد” –

وقال نتانياهو في مقطع الفيديو الأحد “لا نتصرّف بمفردنا”، مضيفا إنّ “الولايات المتحدة، ودولا أخرى، تعتبر أن الحوثيين يشكلون تهديدا ليس فقط للنقل البحري الدولي، ولكن أيضا للنظام العالمي”.

والخميس، أطلق المتمرّدون الحوثيون صاروخا على إسرائيل، تسبّب في أضرار مادية كبيرة طالت مدرسة بالقرب من تل أبيب، جراء “اعتراض جزئي” وفقا للجيش الإسرائيلي.

ورد الجيش مستهدفا موانئ وبنى تحتية تابعة للحوثيين في اليمن الواقع على بعد أكثر من 1500 كيلومتر جنوب شرق إسرائيل، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وفقا لزعيم الحوثيين.

وحذر بنيامين نتانياهو الحوثيين، مؤكدا أنّ “من يضرب إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا”.

وقال “إنّهم لا يهجموننا وحدنا. إنهم يهاجمون كل العالم”، مضيفا “عندما تتحرّك إسرائيل ضد الحوثيين، فإنّها تفعل ذلك باسم المجتمع الدولي بأكمله. الأميركيون، مثل آخرين، يدركون ذلك جيدا”.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة، نفّذ المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات عديدة ضد إسرائيل.

وتمّ التصدّي لمعظم هذه الهجمات أو تسبّبت في أضرار مادية فقط. لكن في تموز/يوليو، أدى مقتل مدني إسرائيلي في تل أبيب جراء انفجار طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن، إلى شنّ غارة جوية انتقامية على الحديدة، ما تسبّب في مقتل ستة أشخاص وأضرار جسيمة.

بور-سدو/ناش/ود