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نتنياهو: إسرائيل تريد مزيدا من اتفاقات السلام مع الدول العربية بعد الحرب

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب مع حركة حماس وجماعة حزب الله المتحالفتين مع إيران.

وذكر نتنياهو في خطاب أمام الكنيست “أتطلع إلى مواصلة العملية التي قدتها قبل بضعة أعوام لتوقيع اتفاقات إبراهيم التاريخية وتحقيق السلام مع مزيد من الدول العربية”.

وأضاف “هذه الدول، ودول أخرى، ترى بوضوح الضربات التي نوجهها لمن يهاجموننا، محور الشر الإيراني”. وتابع “يتطلعون، مثلنا، إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية