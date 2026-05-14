نتنياهو: إسرائيل تعتزم مقاضاة نيويورك تايمز بسبب مقال عن اغتصاب فلسطينيين

القدس 14 مايو أيار (رويترز) – تعتزم إسرائيل رفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز وأحد صحفييها بتهمة التشهير، وذلك بسبب مقال أفاد بأن جنودا وحراس سجون ومستوطنين إسرائيليين مارسوا أعمال عنف جنسي بحق سجناء فلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه كلف مستشاريه القانونيين “بدراسة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية” ضد الصحيفة و الصحفي المخضرم نيكولاس كريستوف الذي أعد التقرير من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نتنياهو في بيان “شهروا بجنود إسرائيل وروجوا لافتراءات بخصوص الاغتصاب، في محاولة لإيجاد مساواة زائفة بين إرهابيي حماس الذين يرتكبون إبادة جماعية وجنود إسرائيل البواسل”.

وتابع “سنواجه هذه الأكاذيب في محكمة الرأي العام وأمام القضاء. الحقيقة ستنتصر”.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان إنها وثقت استخدام العنف الجنسي من جانب كل من إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أشعل الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم يحدد نتنياهو مكان رفع الدعوى القضائية أو موعدها. وهدد أيضا في أغسطس آب الماضي بمقاضاة الصحيفة بسبب مقال عن المجاعة في غزة، لكنه لم يمض قدما في ذلك لاحقا.

ولم ترد نيويورك تايمز حتى الآن على طلب للتعليق على تهديد نتنياهو.

وفي بيان صدر أمس الأربعاء عقب انتقادات مشرعين إسرائيليين، دافعت الصحيفة عن مقال كريستوف، الذي تضمن شهادة فلسطيني قال إنه تعرض لهتك عرضه من كلب، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وقال تشارلي شتادلاندر المتحدث باسم الصحيفة “الروايات التي جمعها (كريستوف) من 14 رجلا وامرأة خضعت للتحقق عبر شهود آخرين، قدر الإمكان، وأشخاص ائتمنهم الضحايا، بمن فيهم أفراد من عائلاتهم ومحامون… التفاصيل خضعت لتدقيق شامل”.

وكتب كريستوف، الذي يكتب في قسم الرأي بالصحيفة، في مقاله “أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تدعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي فهذا عنف جنسي الولايات المتحدة متواطئة فيه”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)