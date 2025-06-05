The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن الجيش استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأشار إلى أن الجثتين للرهينتين جودي واينستين خاجي وجادي خاجي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استعاد جثتي الزوجين في عملية خاصة من منطقة خان يونس في قطاع غزة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن حماس لا تزال تحتجز 56 رهينة بعد استعادة الجثتين، ويعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

وكانت إسرائيل أطلقت حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم نفذه مسلحون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 54 ألف فلسطيني قُتلوا خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
8 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية