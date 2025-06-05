نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن الجيش استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأشار إلى أن الجثتين للرهينتين جودي واينستين خاجي وجادي خاجي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استعاد جثتي الزوجين في عملية خاصة من منطقة خان يونس في قطاع غزة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن حماس لا تزال تحتجز 56 رهينة بعد استعادة الجثتين، ويعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

وكانت إسرائيل أطلقت حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجوم نفذه مسلحون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.

وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 54 ألف فلسطيني قُتلوا خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية.