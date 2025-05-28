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نتنياهو: القضاء على القيادي في حماس محمد السنوار

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه تم القضاء على محمد السنوار، أحد كبار القادة العسكريين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة والشقيق الأصغر لزعيم الحركة الراحل يحيى السنوار.

واستهدفت إسرائيل محمد السنوار في غارة على مستشفى بجنوب غزة في وقت سابق من الشهر. وقال نتنياهو في 21 مايو أيار إنه قُتل على الأرجح.

وأكد نتنياهو مقتله أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قائلا “قضينا على محمد الضيف و(إسماعيل) هنية ويحيى السنوار ومحمد السنوار” على مدى العشرين شهرا الماضية.

وأضاف “شهدنا خلال اليومين الماضيين تحولا جذريا باتجاه هزيمة حماس تماما”.

وذكر أن إسرائيل “تسيطر أيضا على توزيع الغذاء”، في إشارة إلى نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

ولم تؤكد حماس بعد مقتل محمد السنوار.

جاء إعلان نتنياهو بينما يكثف الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية في غزة بعد انهيار اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع حماس في مارس آذار. وأعلنت إسرائيل أن هدفها هو تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل مما أدى بحسب إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد ما يزيد على 250 رهينة إلى غزة.

ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة والمتواصلة على غزة إلى مقتل ما يزيد على 53 ألفا من الفلسطينيين ونزوح ما أكثر من مليوني فلسطيني وتدمير القطاع الساحلي.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن معظم القتلى من المدنيين دون تحديد عدد القتلى المسلحين. وتقول إسرائيل إنها قتلت عشرات الآلاف من المسلحين لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه الرواية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال  زامير في 26 مايو أيار إن حماس خسرت الكثير من مقدراتها، ومنها مركز القيادة والسيطرة.

وتمت ترقية محمد السنوار إلى الصف الأول في قيادة حماس بعد أن قتلت إسرائيل شقيقه يحيى في معركة بالحرب الدائرة في غزة.

ويحيى السنوار هو العقل المدبر لهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأصبح زعيما للحركة بعدما قتلت إسرائيل سلفه إسماعيل هنية في إيران.

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