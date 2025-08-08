نتنياهو: هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حماس

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتمكين قيام حكومة سلمية فيها.

وأضاف المكتب أن نتنياهو عبر عن خيبة أمله من قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال المكالمة الهاتفية مع ميرتس يوم الجمعة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)