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نتنياهو يتعهد مجددا بإعادة النازحين إلى منازلهم في الشمال

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القدس (رويترز) – كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء تعهده بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم، وقال إن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تتعرض لضربة أقوى مما يمكن أن تتخيل.

وقال في رسالة مصورة قصيرة، لم يعلق فيها على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، “لا يمكنني الخوض في التفاصيل بشأن كل ما نقوم به، لكن أستطيع أن أخبركم بشيء واحد وهو أننا مصممون على إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم”.

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