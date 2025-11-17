نتنياهو يتوعد بمواجهة عنف المستوطنين بعد هجمات على بلدات فلسطينية

من هوارد جولر وعلي صوافطة

17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه سيعقد اجتماعا عاجلا للحكومة لضمان تقديم الإسرائيليين الذين يقفون وراء الهجمات الأحدث ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى العدالة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مسؤولين إن إسرائيليين أحرقوا منازل ومركبات في بلدة جبع الفلسطينية القريبة من بيت لحم في أعمال عنف يوم الاثنين، بعد هجوم سابق على ممتلكات ومدنيين في بلدة سعير.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة للحد من الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

والاجتماع مؤشر محتمل على اهتمام أكبر من جانب الحكومة، وهو أهم خطوة اتخذها نتنياهو للتصدي للعنف في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان منفصل إن الحكومة ستوافق في الأسابيع المقبلة على قرار تاريخي لتخصيص موارد وتمويل يتوقع أن يكون لهما تأثير كبير في التصدي للعنف.

وقال نتنياهو “أتابع بخطورة بالغة الاضطرابات العنيفة ومحاولة مجموعة صغيرة ومتطرفة تطبيق القانون بأيديهم”.

وأضاف “أدعو سلطات إنفاذ القانون إلى التعامل مع مثيري الشغب بأقصى ما يسمح به القانون. وأعتزم التعامل مع هذا الأمر شخصيا، وسأدعو الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن نُشرت في جبع، وإن عمليات البحث جارية عن المسؤولين عن تلك الوقائع.

وفي اجتماع عقد يوم الاثنين، حث مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف الهجمات التي قال إنها نفذت بحماية ودعم الحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من يوم الاثنين إن أقلية إسرائيلية نفذت الاضطرابات في الضفة الغربية ولا تمثل غالبية مواطني إسرائيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الشهر الجاري إن المستوطنين شنوا 264 هجوما على الأقل على الفلسطينيين في أكتوبر تشرين الأول، وهي أعلى عدد شهري من الهجمات منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الوقائع في 2006.

ويقطن الضفة الغربية ما يقارب 2.7 مليون فلسطيني، وظلّت محور الخطط الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وشجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى تفتيت الأرض.

وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك، متذرعة بروابط توراتية بالأرض ومخاوف أمنية. ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)