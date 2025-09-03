The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا “بالضعيف” بعد تعهده بالاعتراف بدولة فلسطينية

القدس (رويترز) – هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البلجيكي يوم الأربعاء ووصفه بأنه “زعيم ضعيف يسعى إلى استرضاء الإرهاب الإسلامي من خلال التضحية بإسرائيل”، وذلك بعد يوم من إعلان بروكسل أنها ستعترف بدولة فلسطينية.

وأثارت تعهدات فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، والآن بلجيكا، بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية عندما يجتمع زعماء العالم هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك غضب حكومة نتنياهو.

وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي على منصة إكس أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر “يريد إطعام التمساح الإرهابي قبل أن يلتهم بلجيكا”.

وأضاف المكتب أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها.

وعلى نحو مماثل، هاجم نتنياهو رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الشهر الماضي، ووصفه أيضا بأنه “ضعيف” بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستعترف بدولة فلسطينية ثم منعت نائبا إسرائيليا يمينيا من دخول أستراليا.

ويسعى الفلسطينيون منذ عقود لإقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة. ويستنكر المسؤولون الإسرائيليون تعهدات الاعتراف بدولة فلسطينية ويقولون إنها لا تُغير الواقع على الأرض.

وقال نتنياهو إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الهجوم الذي قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أعقبه اندلاع الحرب على غزة. وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الخسائر التي لحقت بالمدنيين في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

