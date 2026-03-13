نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب (لويدز)

أفادت شركة “لويدز ليست إنتليجنس” المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية الجمعة أن نحو 77 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، معظمها تابع لما يُعرف باسم “الأسطول الشبح” الذي ينقل الغاز الروسي.

وقالت بريدجيت دياكون، المحللة لدى الشركة “سجلنا 77 عبورا” منذ بداية الشهر عبر المضيق الذي يسعى الحرس الثوري الإيراني لإبقائه مغلقا.

وللمقارنة، أشارت الشركة التي تصدر مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، إلى تسجيل 1229 عبورا في المضيق بين 1 و11 آذار/مارس 2025.

ولهذا الممر المائي، الواقع بين الخليج العربي وخليج عُمان، أهمية استراتيجية لتصدير النفط والغاز ومشتقاتهما من دول الخليج ويمر عبره خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

تستهدف طهران مضيق هرمز ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية الأميركية، بهدف جعله غير قابل للملاحة سعيا إلى شلّ الاقتصاد العالمي والضغط على واشنطن.

ومنذ الأول من آذار/مارس، تعرضت 20 سفينة تجارية، من بينها تسع ناقلات نفط، لهجمات أو حوادث في المنطقة، وفقا لمنظمة السلامة البحرية البريطانية.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية من جانبها وقوع 16 حادثة، ثمانٍ منها شملت ناقلات نفط.

وقالت دياكون إن “أكثر من نصف ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز تُعدّ جزءا من الأسطول الشبح”.

وتقول المنظمة البحرية الدولية إن هذه التسمية تشير إلى السفن التي “تمارس أنشطة غير قانونية بهدف التحايل على العقوبات، أو التهرب من لوائح السلامة أو البيئة، أو تجنب تكاليف التأمين، أو ممارسة أنشطة غير قانونية أخرى”.

وتقول دياكون إن هذه السفن “معتادة على العمل في ظروف مضطربة”، ومن ثم يُتوقع منها أن تحاول عبور المضيق. وتضيف أن إيران التي لديها أسطول كبير منها “تواصل التصدير”.

وتوضح شركة البيانات البحرية أن عمليات العبور عبر مضيق هرمز قامت بها حتى الآن بشكل رئيسي سفن تابعة لإيران (26%) واليونان (13%) والصين (12%).

من جانبها، أحصت وكالة فرانس برس نحو أربعين سفينة عبرت مضيق هرمز منذ بداية النزاع، ويشمل ذلك فقط السفن التي لم تغلق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بنظام التعريف الآلي (AIS).

